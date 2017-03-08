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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Шевченковий челендж захопив Україну

23:19, 7 березня 498 Читать новость на русском
9 березня Україна вшановує
9 березня Україна вшановує "Кобзаря" / Соцмережі

З нагоди річниці великого українського поета та письменника Тараса Шевченка в Україні набирає популярності віршований флешмоб #ШевченкоЧелендж2017.

Щоб взяти у ньому участь необхідно продекламувати вірш "Кобзаря".

А мета такої ініціативи перевірити українців на знання поезії Тараса Шевченка та популяризувати його слово серед мас.

Зауважимо, що челендж приурочено до дня народження, який українці відзначають 9 березня.

Наразі відповідні відео масово з’являються у мережі.

Читайте також: В Криму заборонили проводити мітинг пам'яті Тараса Шевченка

Теги: Україна Культура Тарас Шевченко Література Флешмоб
Джерело: 24 Канал
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