Шевченковий челендж захопив Україну

З нагоди річниці великого українського поета та письменника Тараса Шевченка в Україні набирає популярності віршований флешмоб #ШевченкоЧелендж2017.
Щоб взяти у ньому участь необхідно продекламувати вірш "Кобзаря".
А мета такої ініціативи перевірити українців на знання поезії Тараса Шевченка та популяризувати його слово серед мас.
Зауважимо, що челендж приурочено до дня народження, який українці відзначають 9 березня.
Наразі відповідні відео масово з’являються у мережі.
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