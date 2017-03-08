Шевченковий челендж захопив Україну

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9 березня Україна вшановує "Кобзаря" / Соцмережі

З нагоди річниці великого українського поета та письменника Тараса Шевченка в Україні набирає популярності віршований флешмоб #ШевченкоЧелендж2017. Щоб взяти у ньому участь необхідно продекламувати вірш "Кобзаря". А мета такої ініціативи перевірити українців на знання поезії Тараса Шевченка та популяризувати його слово серед мас. Зауважимо, що челендж приурочено до дня народження, який українці відзначають 9 березня. Наразі відповідні відео масово з’являються у мережі. Читайте також: В Криму заборонили проводити мітинг пам'яті Тараса Шевченка

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