Ще один ніж у спину: Китай заговорив про безвізовий режим та зону вільної торгівлі з Україною

Китай очікує позиції України стосовно ідеї запровадження взаємного безвізового режиму та зони вільної торгівлі (ЗВТ) і готовий розпочати переговори у будь-який час.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" посол Китаю в Україні Ду Вей. Хоча він одразу додав, що наразі переговори стосовно цих питань не проводяться.

Також дипломат відповів, що Китай очікує позиції України щодо зони вільної торгівлі між країнами.

Щодо безвізу, ми готові провести консультації, щойно такий сигнал буде. Ми готові в будь-який час розпочати переговорний процес,

– йдеться у повідомленні.

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