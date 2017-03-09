Ще один одіозний артист попросив "паспорт ДНР"

Російський актор українського походження Микита Джигурда написав заяву на отримання громадянства так званої "ДНР".

Відповідне відео поширюють сепаратистські ЗМІ.

На ньому видно, як 55-річний актор підписує якусь заяву.

На відео він демонструє закордонний паспорт громадянина України і розповідає, що народився в Києві.

Джигурда каже, що вважає себе російським артистом українського походження.

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Раніше Джигурда заявляв, що хоче стати президентом України.