Ще один одіозний артист попросив "паспорт ДНР"

Російський актор українського походження Микита Джигурда написав заяву на отримання громадянства так званої "ДНР".
Відповідне відео поширюють сепаратистські ЗМІ.
На ньому видно, як 55-річний актор підписує якусь заяву.
На відео він демонструє закордонний паспорт громадянина України і розповідає, що народився в Києві.
Джигурда каже, що вважає себе російським артистом українського походження.
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Раніше Джигурда заявляв, що хоче стати президентом України.