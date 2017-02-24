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Ще один російський музикант поскаржився на Євробачення в Україні

15:34, сьогодні 610 Читать новость на русском
Олег Газманов
Олег Газманов / life

Російський співак Олег Газманов закликав росіян бойкотувати конкурс Євробачення 2017 в Києві, адже для багатьох виконавців РФ заборонений в'їзд в Україну.

Окрім того, співак поскаржився на політизованість конкурсу і закликав бойкотувати Євробачення, адже не всі російські артисти зможуть туди потрапити. Про це він заявив в інтерв’ю для одного із російських ЗМІ.

Організатори конкурсу прогнулися під Україну, виконуючи її умови. Нашим артистам забороняють в'їжджати в країну, де проводять конкурс. Я вважаю, це геноцид наших артистів. Я-то не збираюся їхати на Євробачення, але сам факт того, що сотні наших артистів оголошені нев'їзними на Україну, це нонсенс,
– запевнив артист.

До того ж, Газманов вирішив, якщо російських артистів не допускають на конкурс в Україні, то Росії варто створити свій власний аналог Євробачення.

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Я вважаю, нам треба публічно відмовитися від Євробачення. Треба зробити свій міжнародний конкурс – для зони СНД. Я б так вчинив,
– додав Газманов.

Нагадаємо, раніше із схожою заявою виступив ще один російський співак – Філіп Кіркоров. Співак вважає, що росіянам не варто "їхати туди, де їх не чекають".

Конкурс Євробачення-2017 відбудеться у Києві. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал 13 травня. Представляти Росію на цьогорічному конкурсі ймовірно буде 32-річний уродженець Запоріжжя Олександр Панайотов.

24 Канал – Головний новинний партнер Євробачення-2017.

Теги: LifeStyle Музика Євробачення-2017 Новини Росії
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