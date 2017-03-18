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Ще один "Сбербанк" замурували в Україні

15:48, сьогодні 887 Читать новость на русском
Тернополяни видворяють зі свого міста
Тернополяни видворяють зі свого міста "Сбербанк" / Терен

У неділю, 18 березня, у Тернополі активісти проводять акцію протесту проти діяльності російського "Сбербанку" в Україні.

Про це повідомляє "Терен".

Відтак, щоб висловити свій протест, учасники акції зафарбували вікна фінустанови балончиками та обклеїли афішами.

Окрім того, учасники акції почали замуровувати вхід до приміщення банку, що вже стало традицією схожих протестів.

Читайте також: Активісти замурували відділення "Сбербанку" разом із працівниками: з'явилися фото

До слова, Президент України Петро Порошенко увів в дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо російських банків.

Теги: Україна Україна-Росія Банки протести Тернопіль
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