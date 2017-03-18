Ще один "Сбербанк" замурували в Україні

У неділю, 18 березня, у Тернополі активісти проводять акцію протесту проти діяльності російського "Сбербанку" в Україні.
Про це повідомляє "Терен".
Відтак, щоб висловити свій протест, учасники акції зафарбували вікна фінустанови балончиками та обклеїли афішами.
Окрім того, учасники акції почали замуровувати вхід до приміщення банку, що вже стало традицією схожих протестів.
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До слова, Президент України Петро Порошенко увів в дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо російських банків.