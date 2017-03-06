Ще один українець буде битися за титул чемпіона світу

Українець Макс Бурсак проведе бій із чемпіоном світу за версією WBO Хілберто Раміресом

Про це повідомляє "Спортарена".

Свій наступний поєдинок у профірингу киянин Макс Бурсак проведе проти чемпіона світу за версією WBO в другій середній вазі Хілберто Раміреса. Для мексиканського боксера на прізвисько "лівша" це буде дебютний захист престижного титулу. Його він здобув рік тому у поєдинку з німцем Артуром Абрахамом.

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Бурсак минулоріч мав шанс отримати чемпіонський пояс. Але його поєдинок проти Біллі Джо Сондерса скасували через травму суперника. Бій із Хілберто Раміресом українець проведе 22-го квітня в Каліфорнії за тиждень до поєдинку Володимира Кличка та Ентоні Джошуа на лондонському Вемблі.