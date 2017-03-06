18:08
6 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому
Вєсті Кремля
19:51, 4 березня
Вєсті.UA. Жир. Туалетна таємниця Ляшка.
Вєсті.UA
23:08, 4 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 17:00: Абсурдний спорт у Росії. Компенсації родинам загиблих шахтарів
Випуск новин
17:56, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Спорт
РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Ще один українець буде битися за титул чемпіона світу

17:20, сьогодні 224 Читать новость на русском

Українець Макс Бурсак проведе бій із чемпіоном світу за версією WBO Хілберто Раміресом

Про це повідомляє "Спортарена".

Свій наступний поєдинок у профірингу киянин Макс Бурсак проведе проти чемпіона світу за версією WBO в другій середній вазі Хілберто Раміреса. Для мексиканського боксера на прізвисько "лівша" це буде дебютний захист престижного титулу. Його він здобув рік тому у поєдинку з німцем Артуром Абрахамом.

Читайте також: Одразу троє українських боксерів проведуть бої в рамках одного шоу

Бурсак минулоріч мав шанс отримати чемпіонський пояс. Але його поєдинок проти Біллі Джо Сондерса скасували через травму суперника. Бій із Хілберто Раміресом українець проведе 22-го квітня в Каліфорнії за тиждень до поєдинку Володимира Кличка та Ентоні Джошуа на лондонському Вемблі.

Теги: Україна українці Бокс
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Якби депутати вміли писати закони, то і Насірових не було б
сьогодні, 18:03 Якби депутати вміли писати закони, то і Насірових не було б
Олександр Палій 24
Спецслужби терористів
сьогодні, 16:37 Спецслужби терористів "ЛНР" готують провокації проти ОБСЄ
Дмитро Снєгирьов 288
сьогодні, 15:03 "Народні суди" – ось що чекає на українських політиків
Ігор Тихолаз 2024
Если бы Геракл оказался Насировым: интерпретация мифа от российского публициста
сьогодні, 12:55 Если бы Геракл оказался Насировым: интерпретация мифа от российского публициста
Павло Шехтман 941
Знаете, что такое новый Майдан, или еще точнее – продолжение Майдана?
сьогодні, 11:02 Знаете, что такое новый Майдан, или еще точнее – продолжение Майдана?
Сергій Гайдай 2453
Усик став чемпіоном світу: як це було
 18 вересня 2016 , 02:07 1
Відома українська телеведуча шокувала оголеним виглядом (18+)
 18 листопада 2016 , 04:41 37
Так, я гей, але я багатий гей! – Кріштіану Роналду зробив несподіване зізнання
 21 листопада 2016 , 17:12 31
Колега розповів, про що говорила поліцейська перед смертю
 26 вересня 2016 , 11:21 47
Волонтер розповів, як "розкуркулили" Притулу задля армії
11 лютого , 23:47
Унікальний стрибок українця заборонили виконувати гімнастам
 20 листопада 2016 , 12:58 29
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук