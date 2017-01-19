Ще один український банк визнали неплатоспроможним

Національний банк України вирішив віднести ПАТ "Банк Народний капітал" до категорії неплатоспроможних.

При цьому, які зазначається на сайті НБУ, ще у липні 2016 року "Банк Народний капітал" було віднесено до категорії проблемних. Причиною цього стала невідповідність його структури власності вимогам щодо прозорості.

"Станом на сьогодні понад 85% акцій банку належить особам, жодна з яких не є власником істотної участі в банку. Єдиним власником істотної участі в банку є Валерій Макаренко (14,24%), який набув таку істотну участь з порушенням закону без погодження Національного банку, через що тривалий час був позбавлений права голосу", – йдеться в повідомлені НБУ.

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16 січня 2017 року банк прийняв рішення про ліквідацію з ініціативи власників та подав документи до Національного банку для отримання згоди на ліквідацію.

"Згідно зі статтею 78 Закону України "Про банки і банківську діяльність", така згода може бути надана лише за відсутності ознак, за якими банк може бути віднесений до категорії проблемних або неплатоспроможних. При цьому, як зазначено вище, ПАТ "Банк Народний капітал" на момент подання документів вже був віднесений до категорії проблемних. Таким чином, Національний банк не може задовольнити клопотання банку", – зазначили в Нацбанку.

Кошти 99% вкладників банку будуть відшкодовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у повному обсязі. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 11 мільйонів гривень.

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Нагадаємо, 13 січня стало відомо про ліквідацію "Інвестбанку". Процедура ліквідації триватиме до 12 січня 2019 року включно.