Ще один український наносупутник вийшов на орбіту

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У ніч на 27 травня ще один український наносупутник PolyITAN-2, який створили фахівці Київського політехнічного інституту, вийшов на власну навколоземну орбіту з Міжнародної космічної станції.
Про це інформує прес-служба КПІ.
18 квітня цей наносупутник з мису Канаверал (США) доставила ракета ATLAS-5.
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Наразі відомо, що команда встановила із супутником радіозв'язок і стала налагоджувати окремі підсистеми.
Це вже другий український наносупутник. У червні 2014 року було виведено на навколоземну орбіту наносупутник PolyITAN-1. Вже третій рік він регулярно передає дані в центр управління польотом КПІ.
До кінця 2017 Україна планує вивести на орбіту перший телекомунікаційний супутник "Либідь".