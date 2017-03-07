Ще один український співак зробив пропозицію коханій: фото і відео

Український співак Віталій Козловський зробив пропозицію своїй дівчині Раміні.

Віталій вже давно публікує у своєму Instagram щасливі фото закоханої пари. Але з початком весни співак вирішив здійснити серйозні зміни в житті і зробив пропозицію своїй дівчині, Playboy-зірці, 25-річній Раміні Есхакзай.

Щаслива наречена в цей час знімала пропозицію руки і серця на телефон і до останнього моменту не здогадувалась, що Віталій планує освідчитись дівчині. Це відео Раміна опублікувала на сторінці в Instagram.

Когда я снимала это видео,я даже и не догадывалась,что оно закончится словами:"Выходи за меня" ?????? Допис, поширений Ramina Eskhakzai Official (@raminalalala) Бер 6, 2017 о 12:44 PST

На події також були присутні Ольга Сумська з чоловіком, які вже давно дружать з молодим співаком, та інші їхні друзі. Ольга теж привітала молодят з історичним днем у Facebook і анонсувала, що весілля відбудеться в м. Яремче в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, що Віталій Козловський брав участь у третьому півфіналі Національного відбору на Євробачення-2017, де посів останнє місце.

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