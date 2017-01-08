Ще один відомий політик відмовився їхати на форум у Давос

Трюдо, слідом за Меркель і Олландом, вирішив не їхати в Давос
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо скасував свою участь у Всесвітньому економічному форумі в Швейцарії, пише "Укрінформ".
Прем'єр-міністр більше не планує відвідувати Давос для участі у Всесвітньому економічному форумі,
– розповіли в Трюдо.
Причиною відмови названа необхідність зосередитися на поїздці по Канаді, якій Трюдо присвятить наступні кілька тижнів, щоб спілкуватися з громадянами.
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Відзначається, що Канаду в Давосі представлятиме велика делегація, до складу якої увійдуть кілька міністрів федерального уряду.
Це рішення глави канадського уряду стало несподіваним, оскільки в грудні його офіс оголосив про підготовку до візиту на ВЕФ. У 2016 році Трюдо брав участь в Форумі разом з кількома федеральними міністрами.
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