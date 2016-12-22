Ще один відомий росіянин домовляється про бій з Усиком

Серед потенційних суперників боксера Олександра Усика вже двоє росіян, до Мурата Гасієва приєднався Денис Лебедєв.

Раніше вже повідомлялось, потенційним суперником Усика може стати Мурат Гасієв, а тепер його може посунути ще один росіянин – Денис Лебєдєв.

У попередньому бою "десантник" втратив пояс IBF в протистоянні саме із Гасієвим, але не втратив чемпіонських амбіцій. Відтак, в пріоритеті бій-реванш зі співвітчизником, або ж титульне протистояння із чемпіоном за іншою версією.

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Представники Усика наразі не назвивають ім’я майбутнього суперника. Утім, українець дав чітко зрозуміти, що хоче об’єднавчого бою, тому "білому лебедю" потрібно повернути собі колишні регалії.

Нагадаємо, раніше промоутер боксера Мурата Гассієва Леон Маргуліс заявив, що ведуться переговори щодо проведення поєдинку з Олександром Усиком.