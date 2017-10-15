Ще одна країна може вийти з ядерної угоди
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Іран може вийти з ядерної угоди за однієї умови.
Якщо США спробують відновити проти країни санкції, то Іран вийде з ядерної угоди.
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Таку заяву зробив міністр закордонних справ Республіки Мохаммад Джавад Заріф. Про це повідомляє "Эхо Москвы".
Він зазначає, що якщо санкції торкнуться особливо важливих для Ірану сферах – збут нафти й продаж літаків – Тегеран "отримає право прийняти рішення щодо своєї присутності в ядерній угоді".
У п'ятницю президент США Дональд Трамп виклав нову, більш жорстку стратегію Вашингтона щодо Тегерана.
Джерело: 24 Канал
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