Ще одна країна Європи обіцяє скасувати візи для України

Президент України Петро Порошенко в ході першої в історії двосторонніх відносин зустрічі з наслідним принцом Алоїзом Ліхтенштейнським подякував за реакцію князівства на агресію Росії і обговорив розвиток торгово-економічного співробітництва країн.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Це історична зустріч у відносинах між нашими державами, оскільки до цього не було контактів на вищому рівні. Це повинно стати стимулом для активізації двосторонніх відносин", – сказав Порошенко.

Сторони також обговорили шляхи активізації торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між країнами.

Наслідний принц Ліхтенштейну повідомив, що його країна запровадить безвізовий режим для українських громадян відразу після аналогічного рішення Європейського Союзу,

– зазначили у прес-службі Порошенка.

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Президент України подякував Алоїзу Ліхтенштейнському за принципову позицію Ліхтенштейну в реагуванні на порушення Росією територіальної цілісності України, включаючи приєднання до санкцій ЄС, підтримку відповідних резолюцій в рамках ООН.

Порошенко відзначив активну участь Ліхтенштейну в подоланні гуманітарних наслідків російської агресії, фінансову участь в будівництві захисного саркофага над 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС, а також у підтримці реформ в Україні.