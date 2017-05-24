Ще одна відома модель показалась у вбранні українського дизайнера

Топ-модель Наталія Водянова приїхала на Каннський фестиваль у вбранні від української дизайнерки.

Водянову помітили в аеропорту в джинсовій куртці від українського бренду Anna K. Це нова весняно-літня колекція бренду.

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Модель доповнила образ довгою плісированою спідницею синього кольору та стильним рюкзаком від Louis Vuitton.

Наталія Водянова в українському одязі

Нагадаємо, в мережі також з’явились фото моделі Белли Хадід у кашкеті від українського дизайнера. Це головний убір від Руслана Багінського.