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Ще одна європейська країна дозволила одностатеві шлюби

15:36, сьогодні 1094 Читать новость на русском
Одностатевий шлюб
Одностатевий шлюб / /ua.depositphotos

У Фінляндії дозволили одружуватись одностатевим парам.

Архієпископ євангелічно-лютеранської церкви Фінляндії Карі Мякинен схвалив закон "Про рівноправні шлюби", повідомляє YLE. Парламент прийняв цей закон ще в грудня 2014 року.

Таким чином Фінляндія стала однією із країн в якій одностатеві шлюби тепер дозволені. До переліку таких країн ще відносяться Аргентина, Бельгія, Канада, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, ПАР, Іспанія, Швеція, Франція, Мексика, Сполученні Штати Америки, Нова Зеландія, Данія, Бразилія, Уругвай, Люксембург, Фінляндія, Словенія, Ірландія.

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Теги: ЛГБТ Фінляндія
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