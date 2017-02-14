Ще одна європейська країна виступила за збереження санкцій проти Росії через війну на Донбасі

Норвегія виступає за те, щоб санкції проти Росії були збереження через невиконання нею Мінських домовленостей.

Про це йдеться в повідомленні українського МЗС за результатами українсько-норвезьких консультацій, що відбулися з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин.

Норвезька сторона підкреслила принципову позицію Осло щодо засудження будь яких проявів порушення міжнародного права й наголосила на важливості збереження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських домовленостей.

Позиція Норвегії щодо підтримки України у питанні збереження суверенітету і територіальної цілісності залишається незмінною,

– заявила Державний секретар Міністерства закордонних справ Норвегії Маріт Бергер Рьосланд.

Крім того, Норвегія продовжуватиме долучатися до проектів гуманітарної допомоги населенню України, що постраждало від російської агресії.

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