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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Ще одна європейська країна виступила за збереження санкцій проти Росії через війну на Донбасі

06:31, сьогодні 1290 Читать новость на русском
Норвегія підтримує санкції
Норвегія підтримує санкції

Норвегія виступає за те, щоб санкції проти Росії були збереження через невиконання нею Мінських домовленостей.

Про це йдеться в повідомленні українського МЗС за результатами українсько-норвезьких консультацій, що відбулися з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин.

Норвезька сторона підкреслила принципову позицію Осло щодо засудження будь яких проявів порушення міжнародного права й наголосила на важливості збереження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських домовленостей.

Позиція Норвегії щодо підтримки України у питанні збереження суверенітету і територіальної цілісності залишається незмінною,
– заявила Державний секретар Міністерства закордонних справ Норвегії Маріт Бергер Рьосланд.

Крім того, Норвегія продовжуватиме долучатися до проектів гуманітарної допомоги населенню України, що постраждало від російської агресії.

Читайте також: Два роки невиконання Мінську-2: що далі

Теги: Політика Норвегія МЗС України Міністерство закордонних справ Санкції Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
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