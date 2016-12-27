Ще одна зірка російського шоу-бізу стала персоною нон-ґрата в Україні

Служба безпеки України заборонила російському реперу L'One в'їзд в Україну на 3 роки.

Про це повідомив депутат Володимир Парасюк на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши документ з рішенням СБУ.

"Громадянину Російської Федерації Горозії Левану Емзаровичу (репер L'One) винесено постанову про заборону в'їзду в Україну терміном на три роки. Ніхто не має права незаконно відвідувати український Крим, а тим більше якщо мова йде про адептів "русского мира". І про музику, висновок тут простий – L'One не має ніякого відношення до мистецтва", – зазначив Парасюк.

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Нагадаємо, раніше СБУ заборонила співачці Наташі Корольовій в'їзд в Україну на 5 років.



А також Держприкордслужба заборонила перетинати кордон України популярній російській співачці Крістіні Саркісян, що виступає під псевдонімом Kristina Si.