Ще одна зірка зніметься у "Грі престолів"

Відомий британський співак і актор Ед Ширан стане запрошеною зіркою у серіалі "Гра престолів".
Лауреат "Греммі" виконає роль у сьомому сезоні, який вийде на екрани в липні, передає "The Guardian".
Сам Ширан підтвердив новину у Twitter.
"Вгадай кішку з мішка", – написав Ед під фото з Мейсі Вільямс, яка виконує роль Ар'ї Старк.
Фани Гри престолів знають, що Ширан не перша знаменитість, яка з'явиться у серіалі. Раніше у телесазі з’являлися барабанщик "Coldplay" Вілл Чемпіон і лідер гурту "Snow Patrol" Гарі Лайтбоді.
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