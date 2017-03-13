Ще одна зірка зніметься у "Грі престолів"

Відомий британський співак і актор Ед Ширан стане запрошеною зіркою у серіалі "Гра престолів".

Лауреат "Греммі" виконає роль у сьомому сезоні, який вийде на екрани в липні, передає "The Guardian".

Сам Ширан підтвердив новину у Twitter.

"Вгадай кішку з мішка", – написав Ед під фото з Мейсі Вільямс, яка виконує роль Ар'ї Старк.

The touching reason why Ed Sheeran is guest starring on #GameOfThrones Season 7 https://t.co/T9ASko2MLg pic.twitter.com/8HqykRIGWl — VANITY FAIR (@VanityFair) 12 березня 2017 р.

Фани Гри престолів знають, що Ширан не перша знаменитість, яка з'явиться у серіалі. Раніше у телесазі з’являлися барабанщик "Coldplay" Вілл Чемпіон і лідер гурту "Snow Patrol" Гарі Лайтбоді.

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