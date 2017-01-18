Ще одного нардепа спіймали сьогодні на кпопкодавстві в Раді

Депутат від "Блоку Петра Порошенка" Андрій Кіт кнопкодавив під час голосування на пленарному засіданні Верховної Ради за законопроект №5573 "Проект Постанови про фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради".

Про це повідомляє рух "Чесно", На відео, яке опублікували активісти руху, видно що під час голосування Кіт, крім кнопки на своєму місці, тягнеться також і до кнопки на місці ліворуч. А на табло поіменного голосування системи "Рада" видно, що порожнє місце ліворуч від депутата проголосувало. Згодом депутат Кіт також кнопкодавив під час голосування за проект "Постанови про календарний план проведення шостої сесії Верховної Ради" (№5585). Читайте також: Мосійчука спіймали на кнопкодавстві в Раді На табло поіменного голосування системи "Рада" видно, що порожнє місце ліворуч від Кота також проголосувало, хоча в ряду було лише двоє парламентарів.

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