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Ще одного нардепа спіймали сьогодні на кпопкодавстві в Раді

23:22, 17 січня 107 Читать новость на русском
Андрій Кіт
Андрій Кіт / Zaxid.net

Депутат від "Блоку Петра Порошенка" Андрій Кіт кнопкодавив під час голосування на пленарному засіданні Верховної Ради за законопроект №5573 "Проект Постанови про фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради".

Про це повідомляє рух "Чесно",

На відео, яке опублікували активісти руху, видно що під час голосування Кіт, крім кнопки на своєму місці, тягнеться також і до кнопки на місці ліворуч.

А на табло поіменного голосування системи "Рада" видно, що порожнє місце ліворуч від депутата проголосувало.

Згодом депутат Кіт також кнопкодавив під час голосування за проект "Постанови про календарний план проведення шостої сесії Верховної Ради" (№5585).

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На табло поіменного голосування системи "Рада" видно, що порожнє місце ліворуч від Кота також проголосувало, хоча в ряду було лише двоє парламентарів.

Теги: Україна Політика Верховна Рада Кіт Андрій Богданович
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