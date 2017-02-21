Ще одному українському банку загрожує ліквідація

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав у Нацбанк пропозицію про ліквідацію ПАТ "Платинум Банк".

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Відповідну пропозицію фонд висунув через те, що ніхто не захотів купити "Платинум Банк". Як відомо, на портфелі "Платинум Банку" претендували "ТАСкомбанк" і "ПУМБ".

"Рішенням Фонду гарантування від 17 лютого 2017 року визнано таким, що не відбувся, конкурс з виведення неплатоспроможного банку "Платинум Банк" з ринку у способи, передбачені статтею "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", – йдеться у повідомленні.

У фонді зазначили, що виплати гарантованої суми відшкодування у період ліквідації розпочнуться не пізніше 1 березня 2017 року.

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До слова, нещодавно НБУ визнав неплатоспроможним ПАТ "Фортуна-банк".