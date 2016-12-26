  • укр
  • рус
12:32
26 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний парк. Туманні перспективи Кадирова
Вєсті Кремля
23:09, 24 грудня
Вєсті.UA. Жир. Куди насправді вигнали Новинського. Ляшко
Вєсті.UA
22:37, 24 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 11:00: Карантин для школярів. Обстріли в АТО
Випуск новин
12:09, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Ще в одному українському місті школи закрили на карантин
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ще в одному українському місті школи закрили на карантин

11:30, сьогодні 523 Читать новость на русском
Грип в Україні
Грип в Україні / Screenshot

Школи Івано-Франківська закрили на карантин. Школярі повернуться до навчання аж після зимових канікул.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Фахівці зафіксували в Івано-Франківську найвищий на Прикарпатті показник захворюваності на ГРВІ та грип.

Загалом в Україні на грип та ГРВІ захворіли близько 400 тисяч людей у 17 областях України. Серед хворих багато школярів. Є навіть чотири летальны випадки.

Читайте також: Прививаться никогда не поздно! Инструкция для лечения гриппа и ОРВИ от доктора Комаровского

За даними Центру грипу та ГРВІ, в країні вакцинувалися понад 70 тисяч людей. Лікарі радять робити щеплення впродовж усього сезону.

Нагадаємо, на карантин закрили школи у Львові, Рівному, Запоріжжі та Житомирі. Водночас, дитячі садочки працюють без змін.

Загалом же через грип та ГРВІ епідпоріг перевищений вже в 11 областях країни та у столиці.

Теги: Україна Грип в Україні освіта Івано-Франківськ
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
22 грудня, 18:36 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
20 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Чому Україна реагує саме так? Найголовніше про катастрофу Ту-154
сьогодні, 11:11 Чому Україна реагує саме так? Найголовніше про катастрофу Ту-154
1 5297
ТОП-10 альтернатив традиційним ялинкам своїми руками
сьогодні, 11:05 ТОП-10 альтернатив традиційним ялинкам своїми руками
Юліана Вінтюк 396
Катастрофа російського Ту-154: коротко про головне
сьогодні, 10:40 Катастрофа російського Ту-154: коротко про головне
Андрій Шляхтін 7 7899
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Дезертира-зрадника з Криму затримали на Полтавщині
 8 серпня , 11:32
Тривожна ніч на фронті: є загиблий і багато поранених
 28 червня , 13:02
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук