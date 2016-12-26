Ще в одному українському місті школи закрили на карантин

Школи Івано-Франківська закрили на карантин. Школярі повернуться до навчання аж після зимових канікул.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Фахівці зафіксували в Івано-Франківську найвищий на Прикарпатті показник захворюваності на ГРВІ та грип.

Загалом в Україні на грип та ГРВІ захворіли близько 400 тисяч людей у 17 областях України. Серед хворих багато школярів. Є навіть чотири летальны випадки.

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За даними Центру грипу та ГРВІ, в країні вакцинувалися понад 70 тисяч людей. Лікарі радять робити щеплення впродовж усього сезону.

Нагадаємо, на карантин закрили школи у Львові, Рівному, Запоріжжі та Житомирі. Водночас, дитячі садочки працюють без змін.



Загалом же через грип та ГРВІ епідпоріг перевищений вже в 11 областях країни та у столиці.