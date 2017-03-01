Щирі та безпосередні: фото голлівудських зірок з вечірки "Оскару"

Голлівудські зірки традиційно знялись у фотокабінці на after-party "Оскар-2017", яку щорічно організовує журнал Vanity Fair.

На сайті журналу опублікували серію щирих та кумедних фото знаменитостей, які фотографувались як на самоті, так і цілими групами. Фотокабінка вже стала одним з невід’ємних атрибутів вечірки "Oscar Party".

На кадрах ви можете побачити таких акторів як Баррі Дженкінса, Різ Візерспун, Емі Адамс, Кетрін О'Хару та багато інших гостей.

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