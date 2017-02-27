Що буде далі з Шулявським мостом, – заява Кличка

Конкретніше про стан Шулявського мосту, а також про те, як він буде функціонувати далі, можна буде сказати лише після отримання експертної оцінки.

Таку заяву зробив мер Києва Віталій Кличко у ефірі одного з українських телеканалів.

Перш за все, хочу зазначити, що зараз йде експертна оцінка стану мосту, лише після цього зможе відповісти, чи міст повністю буде перекрито, чи частково працювати. Зараз ми розробляємо план організації руху та об’їздні маршрути на випадок того, коли міст буде перекрито повністю. Ви ж знаєте, який зараз напружений трафік на вулиці Теліги. Але конкретніше зможемо сказати після отримання експертної оцінки. Експерти всю ніч будуть працювати,

– підкреслив він.

Також він прокоментував наявність потерпілих внаслідок аварії.

"Потерпілих зараз немає та сподіваюся, що не буде", – наголосив Кличко.

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Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко зазначав, що свого часу на Шулявському мості була пожежа, однак опісля експерти дозволили його експлуатувати.