Що буде, якщо не носити шапку взимку: попередження лікарів

Переохолодження голови і шиї можуть спровокувати небезпечні ускладнення.

Лікарі попереджають, що непокрита голова на морозі загрожує не тільки ГРВІ, а і більш серйозними і несподіваними ускладненнями, пише ivona.bigmir.net.

Зокрема, переохолодження голови може спровокувати спазмами судин голови. Особливо це небезпечно для тих, хто часто страждає від нападів мігрені.

У результаті з'являються ломані головні болі, скаче артеріальний тиск. А при сильному переохолодженні можливий розвиток запалення лобних пазух і навіть менінгіту,

– зазначає лікар Вікторія Савицька.

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