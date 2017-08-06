Що буде, якщо займатись сексом понад 20 раз на день: вчені розповіли

Вчені встановили, що буде з людиною, якщо займатись сексом понад 20 годин на добу.

За статистикою, середньостатичнична людина займається сексом 92 рази в рік. Якщо перевести на час, то це займає близько 20 годин. Тож вчені вирішили перевірити, що буде з людиною, якщо ці 20 годин помістити в одну добу.

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Виявилось, що чоловік, після 20 статевих актів на добу, не зможе виділяти сперму, так як вона просто не буде встигати вироблятися організмом. У жінок наслідки можуть бути куди більш травматичними. Вчені припускають, що рани можуть бути настільки сильними, що дівчина просто не зможе ходити.

Також після таких 20-годинних марафонів, між парою зникне романтика, адже в таких обставин секс стане такою ж звичною справою, як і чищення зубів.

Дослідники не радять закоханим вдаватися до таких виснажливим експериментів. Вважається, що трьох статевих актів у тиждень повністю достатньо, аби почувати себе комфортно. А ось відмова від статевого життя може привести до негативних наслідків для здоров'я.