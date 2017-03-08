Що чекає на Україну та Росію після Гаазького суду, – думки експертів

Міжнародний суд у Гаазі триватиме 4 дні. Протягом цього часу Україна та Росія мають змогу надати всі аргументи на звинувачення чи захист відповідно. Після цього судді винесуть вердикт.

Щоправда, насправді цей процес може тривати значно довше. Принаймні так стверджує колишній суддя цієї установи в коментарі німецькій інформаційній агенції Deutsche Welle професор Бруно Сімма:

В квітні може бути вирішене питання про тимчасове розпорядження, – вважає він, – за рік буде вирішене питання про повноваження, а ще за півтора роки з'явиться остаточне рішення.

А от що чекає на Україну та Росію у випадку перемоги однієї зі зазначених, спрогнозував експерт-міжнародник Борис Немировський у своїй статті "Україна проти Росії: небезпечна партія в Гаазі".

Якщо сторона звинувачення (ред. – Україна) виявиться спроможною довести своє та виграє позов – то це будуть не просто балачки. Росія може "не визнати" вирок, відмовитися відшкодовувати збитки та виплатити компенсації – але, чого вона зробити не має сили, так це змусити інші країни, які визнають над собою юрисдикцію Гаазького інтернаціонального суду, також не визнати цей вирок. А це означає: з країною-терористом не можна ні вести торгівлю, ані підтримувати стосунки. І в цьому разі нинішні санкції можуть здатися "дарагім расіянам" дитячими іграшками в порівнянні з тими, які на них можуть накласти через це.

Але якщо раптом переможе Росія – тоді це велика проблема для України, як стверджує Немировський. Адже, "жоден інший суд його більше не візьме розглядати".

І взагалі всі подібні позови зі сторони України відхилятимуться. Росія офіційно буде вважатися непричетною до "внутрішнього конфлікту" в Україні. І не тільки його, а й інші можливі подібні позови. Росію буде визнано непричетною до "внутрішнього конфлікту".

Це не означає, що "ЛДНР" позбудуться статусу терористичних угрупувань, – запевняє Немировський, – але звинуватити Росію в тероризмі буде неможливо, і вона спокійно постачатиме до Донбасу своїх "настамнєтов".

Читайте також: Виступ Росії у Міжнародному суді ООН: фейки, брехня та заява про збитий Boeing