Що думають діти про війну в Україні: результати опитування

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Світ очима дітей: що турбує маленьких українців, що вони думають про війну в Україні, про що мріють і чого бояться. У День захисту дітей юні респонденти поділились своїми думками та відповіли на дорослі запитання.
Найважливішим у житті діти вважають гру на майданчику, любов, гроші, родину. При цьому вони бояться страшних мультиків, темряви, війни.
Слово "війна" у дітей викликає різні емоції. Зокрема, 14-річний Влад зазначає, що війна – це розруха, втрати.
Мені не байдуже. Я дуже переживаю за це і хочу, щоб Україна виграла в цій війні. Щоб завжди був мир, не було жертв,
– розповіла 10-річна Христина.
Юля, якій виповнилось 5 років, прагне, щоб військові справно захищали Україну та у всіх боях перемагали.
Більше про дитячі мрії та думки – дивіться у сюжеті.
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