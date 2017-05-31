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Що думають українці та росіяни про дружбу між країнами: опитування в Києві та Москві

19:06, сьогодні 2019 Читать новость на русском
Якими є відносини між Україною та Росією
Якими є відносини між Україною та Росією / Соцмережі

Росіяни здебільшого вважають, що Україна та Росія повинні продовжувати співпрацю, оскільки країни мали спільне минуле, натомість українці виступають проти будь-яких зв'язків через війну на Донбасі.

Відео з опитування жителів обох столиці – Москви та Києва – на своєму Youtube-каналі опублікувала Російська служба BBC з нагоди 20 річниці з дня підписання Договору про дружбу між Росією та Україною.

Так, загалом москвичі згадували про спільне минуле та вважають, що слід і надалі продовжувати тісну співпрацю.

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"Люди є люди. Між собою нормальні люди добре спілкуються. А ті, хто хоче розпалювати ворожнечу, будуть ворогувати", – зауважила одна зі співрозмовниць.

Щоправда, один чоловік зауважив, що наразі відносини між країнами є негативними, але це якщо брати інформацію, яку надають ЗМІ.

"Певні територіальні розбіжності йдуть з боку уряду України. До прикладу, санкції, навіть банальне блокування "Вконтакте" на території України – тому підтвердження. Тому не все так мирно проходить", – вважає інший москвич.

Натомість українці стверджують, що зараз не час на домовленості з Кремлем, оскільки триває війна.

"Те, що такий договір є – це класно. Але інша справа, що зараз триває війна. Скоріш за все, цей договір треба було скасувати та припиняти будь-якого проду економічні зв’язки з країною, яка нападає на наших людей", – наголошує одна з киянок.

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Однак, інша жительниця Києва підкреслила, що здебільшого негативно до Росії ставляться ті, хто має стосунок до політики.

"Але мені здається, що стосунки між людьми не повинні залежати від політичних настроїв у країні, оскільки всі люди є різними", – додала вона.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі українці Україна – Росія Новини Росії
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