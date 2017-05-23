Що ховається в обурливому зверненні Ксенії Собчак: думка експерта

На прикладі звернення Ксенії Собчак Росія вкотре демонструє, що вона без України – неповноцінна країна з українським комплексом.

Таку думку висловив політконсультант, президент Фонду національних стратегій Тарас Березовець у своїй статті на "НВ".

"Представники так званої "російської ліберальної громадськості" глибоко дезінформовані і демонструють повне нерозуміння процесів, що відбуваються в Україні. Заява однієї з представниць цієї самої ліберальної Росії і фронтмена акцій протестів на Болотній Ксенії Собчак – яскраве свідчення того, наскільки далеко Україна пішла від Росії за останні три роки", – пояснив Березовець.

За словами експерта, суть "істерики і комплексів" Ксенії Собчак криється там само, де й комплекси Володимира Путіна, Сергія Лаврова чи Дмитра Медведєва.

Зрозуміло, що Ксенії прикро. Думаю, ця образа, зокрема, пов'язана з глибоким комплексом, що вразив усю російську еліту і тусовку через отримання Україною безвізового режиму з ЄС та успішного проведення Євробачення. Думаю, це теж одна з причин образи пані Собчак, яку вона ретельно приховує і сама собі в цьому не зізнається,

– вважає політконсультант.

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На думку Тараса Березовця, Росія вкотре демонструє, що вона без України – неповноцінна країна. А заяви Путіна, інших російських чиновників, а тепер і Собчак, свідчать про те, що "цей комплекс тільки посилюється, у міру того, як Україна успішно віддаляється від Росії".

Нагадаємо, російська телеведуча Ксенія Собчак напередодні записала відеозвернення до Президента України Петра Порошенка, в якому, зокрема, розкритикувала закриття в Україні російських соцмереж "ВКонтакте" та "Однокласники".