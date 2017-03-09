Що ми п’ємо: як визначити якість води і скільки це коштує

Зі слів експертів, більшість українців п'ють неякісну воду. Сільські криниці отруєні нітратами та хімічними відходами. Воду з-під крану також важко назвати питною. Як же визначити якість води, яку ми споживаємо?

Найефективніше перевірити якість води можна у лабораторії: державній або приватній.

У державні лабораторії можна привезти воду на аналіз якості. Вартість залежатиме від того, яку воду ви будете обстежувати і скільки досліджень замовите. В середньому, аналіз води з криниць та джерел коштує від 350 до 400 гривень, а водопровідної – від 800 і до понад 1000 гривень.

Можна звернутися і у приватну лабораторію, але вона повинна бути обов’язково сертифікована та атестована. Про це можна спитати у менеджера, попросивши відповідні документи. Послуги приватних лабораторій дорожчі – ціни стартують від 500 і можуть сягати до 1500 гривень. За окрему плату фахівці самі приїдуть і візьмуть воду на аналіз.

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Якщо ви не хочете витрачати кошти на аналіз або не маєте можливості його зробити, можна спробувати перевірити воду вдома кількома дідівськими способами.

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