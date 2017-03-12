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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Що Міноборони може купити на фінансову допомогу від США – версія нардепа

12:32, сьогодні 1337 Читать новость на русском
"Джавелін" / armyrecognition.com

У США виділили 150 мільйонів доларів на допомогу українським Збройним Силам. Ці кошти можна використати в тому числі на закупівлю летальної зброї.

Про це пише координатор групи "Інформаційне опір" Дмитро Тимчук у своєму матеріалі для видання "Апостроф".

За його словами, найбільш затребуваними для української армії нині є протитанкові комплекси "Джавелін". На цьому також наголошують багато експертів.

Протитанкові озброєння, які є у нас, сягають ще часів радянської армії. Так, є розробки українських виробників. Але є проблема: немає коштів на нове озброєння. Близько 80% військового бюджету - це бюджет утримання, про розвиток не йдеться, - наголосив Тимчук.

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Він додав, комплекси "Джавелін" ідеально підходять для сучасного бою, бо діють за принципом: «вистрілив і забув».

Ми знаємо, що сума військової допомоги від США - 150 млн доларів, але не знаємо, скільки з цих грошей піде на озброєння. Для розуміння, один комплекс "Джавелін" коштує близько 125 тисяч доларів, ракета до нього - близько 40 тисяч доларів. Якщо робити ставку на протитанкові системи, то ми зможемо купити достатню кількість комплексів і снарядів, оснастивши ними наші війська вздовж всієї лінії фронту, - додав нардеп.

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Теги: Україна Політика Війна на Донбасі США Міністерство оборони України
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