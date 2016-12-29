Що можна їсти після отруєння

Після отруєння треба дбайливо ставиться до свого раціону.

Після отруєння обов’язково слід дотриматися дієти.

У першу чергу треба багато пити негазованої води, аби вивести токсини. Також можна пити несолодкий чай з сухариками.

До кінця дня можна додати в раціон нежирний курячий бульйон та картопляне пюре без масла і молока. Можна зварити ріденькі кашки на воді (гречану, рисову, манну).

На другий день можна додати невеликий шматок відвареного нежирного м'яса – телятини або курячої грудки. Також можна парові котлети, киселі і желе.

Не забувате стежити за загальним станом.

А до звичайного харчування потрібно повертатися поступово. Адже отруєння – сильний удар по печінці. Тому уникайте смаженого і алкоголю навіть через тиждень після отруєння.

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