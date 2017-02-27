Що можна їсти у Великий піст: корисна інфографіка

У понеділок, 27 лютого, розпочався строгий піст, який закінчиться 16 квітня – Великоднем.
Хлібобулочні вироби
Під час строгого посту хорошим джерелом енергії стануть хлібобулочні вироби. Але при їх приготуванні не можна використовувати вершкове масло і яйця.
Крупи
Крупи втамують голод, вони містять білок і можуть стати основою столу.
Овочі та фрукти
Ці продукти будуть чудовим доповненням до будь-якої страви, а також дадуть організму необхідні вітаміни.
Боби
Бобові стануть відмінною заміною м'ясу. Крім того, боби повинні стати основою пісного раціону.
- м'ясо;
- молочні продукти;
- яйця;
- алкоголь;
- шоколад та інші солодощі
- фаст-фуд.