Що можна їсти у Великий піст: корисна інфографіка

У понеділок, 27 лютого, розпочався строгий піст, який закінчиться 16 квітня – Великоднем.

Що можна їсти у великий піст 2017

Хлібобулочні вироби

Під час строгого посту хорошим джерелом енергії стануть хлібобулочні вироби. Але при їх приготуванні не можна використовувати вершкове масло і яйця.

Крупи

Крупи втамують голод, вони містять білок і можуть стати основою столу.

Овочі та фрукти

Ці продукти будуть чудовим доповненням до будь-якої страви, а також дадуть організму необхідні вітаміни.

Боби

Бобові стануть відмінною заміною м'ясу. Крім того, боби повинні стати основою пісного раціону.

У нестрогі дні посту можна вживати:

рибу

рослинну олію (оливкову, гарбузову, соняшникову і інші)

червоне сухе вино

У Великодній піст не можна вживати:

- м'ясо;

- молочні продукти;

- яйця;

- алкоголь;

- шоколад та інші солодощі

- фаст-фуд.