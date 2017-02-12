Що не дарувати на День Валентина: антирейтинг

Журналісти сайту "24" вирішили створити антирейтинг подарунків на День Валентина. Ці презенти краще відкласти на інше свято.

Що не дарувати на День закоханих:

Білизна

Якщо ви не впевнені на 100%, що знаєте розмір білизни коханої людини, то краще про цей варіант подарунка забути. Особливо це стосується бюстгальтерів, адже розмір може відрізнятися у різних торгових марок чи колекцій. А як відомо, в Україні білизна не підлягає обміну.

Найкращий варіант – придбайте подарунковий сертифікат і ваша кохана людина зможе сама вибрати, що їй подобається.

Парфуми

Вибір аромату дуже індивідуальний процес. І те, що подобається вам, може дратувати вашу кохану людину.

Але, якщо вам таки кортить подарувати парфуми, то зробіть як у варіанті з білизною – придбайте подарунковий сертифікат.

Подарунки "з натяком"

Також забудьте про абонемент у спортзал чи крем проти целюліту як подарунок на День Валентина. Ваша кохана людина може сприйняти це як негативний натяк і вся романтика свята зникне.

Статуетки чи фігурки

Якщо ваші стосунки тільки почалися і ви точно не знаєте про смаки вашої половинки – не купуйте жодних статуеток. Вони не будуть нести якоїсь пам’яті про ваші стосунки, а тільки збиратимуть пилюку у помешканні.

Це досить специфічні подарунки і підійдуть не кожному.

Домашні тваринки

Не даруйте тварин на День Валентина і взагалі на будь-яке інше свято. Це зобов'язує вашу половинку до великої відповідальності, навіть, якщо це рибки в акваріумі. Ви впевнені, що ваша кохана людина на це готова?