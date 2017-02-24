Що не можна розігрівати у мікрохвильовій печі: неочікуваний список продуктів

Деякі повторно розігріті страви можуть повністю втратити свої корисні властивості або взагалі стати шкідливими для організму.

Ми зібрали список продуктів, які не рекомендується розігрівати за допомогою цього гаджету.

Заморожене м’ясо

Під час розморожування м’ясо дуже сильно нагрівається по краях, тому через деякий час воно виглядає так, ніби вже зготувалось. Однак всередині це все ще лід. Такий нерівномірний розподіл тепла спонукає бактерії розмножуватись. А після потрапляння в наш організм можуть викликати різноманітні розлади шлунку.

Яйця

В інтернеті дуже багато рецептів різноманітних страв із яєць, які можна приготувати в мікрохвильовій печі. Однак під час нагрівання білки змінюють свої властивості та можуть бути не дуже корисними для нашого шлунку. А що стосується яєць в шкарлупі, то при дії температури вони просто вибухнуть у вас в пічці.

Зелені салати та шпинат

Підігрівати зелень не можна, бо вони просто втрачають форму та стають зів’ялим та несмачними. Очевидно, що і вітамінів у листі стає набагато менше.

До того ж нітрати, які є в зеленому салаті, під дією тепла перетворюються в шкідливі речовини. А потрапляючи в шлунок, можуть навіть привести до харчового отруєння.

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Курка

Якщо з вечері у вас залишилося трохи курки – краще з’їсти її холодною. Наприклад, зробити салат або сандвіч. Адже під час повторного розігрівання структура білка сильно змінюється і він може бути шкідливим для організму.

Найкраще, якщо потрібно розігріти курку, то робити це на низькій температурі просто довше, ніж зазвичай.

Гриби

Як і в курячому м’ясі, в грибах багато білків. Тому не варто їх повторно розігрівати в мікрохвильовій печі. Цей продукт треба їсти одразу ж після приготування. Якщо ж щось залишилось, то корисніше розігріти в духовці чи на плиті.

Кисломолочні продукти

Бактерії, завдяки яким ці продукти такі корисні, не витримують температур мікрохвильової печі та просто помирають. До того ж, самі продукти дуже часто "згортаються".

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Щоб не пити кефір чи йогурти холодними, можна просто витягнути їх з холодильника на півгодини. За цей час вони стануть кімнатної температури і їх можна спокійно їсти.

Мед

Коли його довго зберігати, то цей продукт може кристалізуватись та стати дуже густим. Це абсолютно нормальна реакція та показник натуральності меду. Однак багато хто любить його розігрівати в мікрохвильовій печі, щоб повернути йому колишні властивості.

Цього робити категорично не можна, адже температура руйнує всі корисні елементи. Краще або взагалі не розігрівати мед, або скористатись водяною банею і не нагрівати мед більше, ніж на 40 градусів. Тоді ви збережете всі вітаміни та не нашкодите своєму організму.