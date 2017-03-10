Що не можна їсти жінкам після 30 років: перелік продуктів

Фахівці визначили п'ять продуктів, від яких варто відмовитися кожній жінці після 30 років.

Так, за словами експертів, з віком змінюється обмін речовин. А це означає, що слід переглянути свій раціон. Наприклад, включити в нього поживні і корисні продукти, які будуть брати участь у боротьбі з процесами старіння, пише видання My Domaine.

П'ять продуктів, яких необхідно уникати після 30 років

Білий хліб та цукор

Після 30 років фахівці радять скоротити вживання цукру, який сприяє запальним процесам, а також шкодить нашій шкірі, негативно впливаючи на її пружність.

Експерт з правильного харчування Ліза Девіс каже, що цукор – головний ворог молодості. Він сприяє запаленню, пошкоджує волокна колагену і еластину, які зберігають нашу шкіру пружною і еластичною.

Вона також наголошує, що слід обмежити споживання білого хліба, який не несе ніякої користі для організму.

Дієтичні напої

Дієтологи попереджають, що дієтичні напої дуже шкідливі для здоров'я. За словами дієтолога і шеф-кухара Трісії Вільямс, саме дієтичні напої головним ворогом жінки після 30 років.

Крім того, що вони викликають рак, вони змушують наш організм відчувати стрес, викликаний тим, що вживаючи такий напій наш мозок сприймає його, як солодкий, а потім виробляє інсулін, щоб метаболізувати цукор, якого насправді немає,

– каже вона.

Приправи та соуси

Дієтологи і дерматологи просять виключити споживання соусів, зокрема кетчуп і майонез, а також з обережністю ставитися до вибору приправ. Йдеться про приправи з підсилювачами смаку і штучними ароматизаторами, які шкодять здоров'ю.

Експерти рекомендують замінити соуси і приправи натуральними спеціями – такими як кмин, який допомагає травленню чи куркумою, яка має протизапальні властивості.

Макаронні вироби

Автор книги "Дієта землі" і експерт із здорового харчування Ліана Вернер-Грей стверджує, що після 30 років жінкам треба скоротити споживання глютену і повністю виключити макаронні вироби.

Готові кондитерські вироби

Магазинні кондитерські вироби, в яких містяться транс-жири варто виключити з раціону не лише жінкам після 30, а й усім, хто дбає про своє здоров’я.

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