Що не варто їсти зранку: список небезпечних продуктів

Всі ми знаємо правила корисного харчування на ніч, однак не всі звертають увагу на те, що ми їмо зранку.

Ми зібрали для вас список продуктів, які категорично не можна вживати зранку. Звісно ж, якщо ви не хочете зашкодити своєму організму.

Кава

Цей напій дієтологи суворо забороняють. Лікарі переконують, що його ні в якому разі не можна пити на голодний шлунок. Однак і пити каву після обіду теж не варто. Найоптимальніший час для цього ароматного напою: 30-40 хвилин після їжі.

М’ясо

Шлунок зранку, як і весь організм, дуже сонний. Тож така важка їжа дуже сильно навантажує його. На сніданок краще вибрати кашу, а м’ясо залишити на обід та вечерю.

Фреш

Дієтологи не рекомендують починати день із будь-яких свіжовижатих соків, особливо цитрусових. Якщо регулярно порушувати це правило, то можна отримати гастрит. Адже в соках дуже багато кислот, які сильно подразнюють слизову шлунку.

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Йогурт

Їсти йогурт натщесерце не так шкідливо, як абсолютно марно. В усіх кисломолочних виробах дуже багато корисних бактерій, які позитивно впливають на травлення. Однак зранку в шлунку дуже багато агресивних соків, які просто знищать корисні бактерії з йогурту.

Найкраще починати день із склянки води, тобто своєрідно "вмивати шлунок". До води можна додати також трошки меду і лимон. Однак варто слідкувати за температурою води – вона має бути ледь тепла. Холодна, або навіть льодяна викликає подразнення стінок шлунку. А при хронічних хворобах системи травлення може викликати загострення недуги.