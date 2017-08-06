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Що нового та цікавого очікує на українців на Параді Незалежності-2017

18:14, сьогодні 802 Читать новость на русском
Парад на День Незалежності у Києві в 2016 році
Парад на День Незалежності у Києві в 2016 році / Getty Images

Парад на День Незалежності 2017 року, який пройде у Києві 24 серпня, підготував багато сюрпризів, що стосуються історії та традицій українського війська часів визвольного руху ХХ століття.

Про це повідомляють "Тексти", які оприлюднили шість позитивних змін на Параді Незалежності 2017 року.

1) Вперше у Параді візьмуть участь вояки з країн НАТО та Грузії. Вже дали згоду на свою участь Великобританія, Естонія та Латвія. Також переговори ведуться з США, Канадою та Литвою.

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Парад, НАТО, День Незалежності

Військові НАТО

2) Вперше на параді пронесуть бойовий прапор Третьої Залізної стрілецької дивізії Армії УНР – одного з найвідоміших бойових підрозділів часів Української Революції 1917-1921 років.

Парад, Історія, УНР, військо
Бойовий прапор Третьої Залізної стрілецької дивізії Армії УНР

3) Вперше на параді пронесуть бойовий прапор Першого Українського полку імені Богдана Хмельницького, сформованого у Києві у травні 1917 року, який воював у складі Армії УНР.

Парад Історія, Хмельницький, УНР
Бойовий прапор Першого Українського полку імені Богдана Хмельницького

4) Вперше на параді зіграють Марш українського війська – видозмінений Олегом Скрипкою гімн Організації Українських Націоналістів "Зродились ми великої години..."

Сюжет 24 Каналу про оброблений Олегом Скрипкою марш українського війська

5) На параді зіграють марш, написаний композитором Миколою Лисенком, який використовувала Армія Української Народної Республіки

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6) Військовим підрозділам офіційно буде присвоєно імена історичних постатей: 72 окрема механізована бригада отримає ім'я військового формування Армії УНР – Чорних запорожців, 24 окрема механізована бригада отримає ім'я Короля Данила. Також іншим підрозділам буде присвоєно імена полковника Армії УНР та засновника ОУН Євгена Коновальця та Гетьмана Івана Виговського, під проводом якого козаки розбили московське військо під Конотопом у 1659 році.

Нарешті Українська Армія поступово відкидає радянське минуле та бере за приклад історію та традиції українського війська часів визвольного руху ХХ століття. Тяглість поколінь борців за волю України від Армії УНР до Української Повстанської Армії має стати фундаментом для нового українського війська. Водночас і самі вояки мають усвідомити, що вони не є спадкоємцями чужої радянської системи, а навпаки продовжують славну боротьбу Армії Української Народної Республіки, Української Держави Гетьмана Скоропадського, Української Повстанської Армії та інших формувань,
– підсумовують журналісти ресурсу.

Теги: Новини України Новини Києва Новини політики День Незалежності Збройні Сили України Міністерство оборони України Історія
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