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Що одягнути, якщо забула купальник: 5 практичних ідей

19:31, сьогодні 1618 Читать новость на русском
Що одягнути, якщо забула купальник: 5 практичних ідей
Що одягнути, якщо забула купальник: 5 практичних ідей / trendy.allani.pl

Якщо вас раптово запросили на вечірку біля басейну або ж на пікнік на березі озера, а ваш купальник брудний або ж ви його зовсім забули, – не переживайте. Жіночий гардероб може бути більш практичним, ніж ви собі думаєте.

В Единственная розповіли, які 5 речей замінять ваш купальник і допоможуть вам виглядати стильно та зручно.

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Боді

Облягаюче боді цілком може вписатися в базовий жіночий гардероб, так як гармонійно поєднується з різним одягом із завищеною лінією талії і, завдяки своєму унікальному крою, красиво облягає тіло. Також боді може стати гідною альтернативою закритому купальнику.

Прозоре плаття

Цього літа в моді прозорі сукні, які можна носити як поверх звичайного одягу, так і надягати його в комплекті із закритою нижньою білизною. Тому другий варіант цілком буде доречний і на пляжі.

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Короткі шорти

У коротких шортах з легкої комфортної тканини і в топі можна не лише прийти на пляж, але й навіть позасмагати і покупатися. Не забувайте, що колись жіночі плавки виглядали більш закритими, ніж сучасні моделі шортів.

Короткий комбінезон

Сьогоднішні літні комбінезони теж нагадують купальні костюми сторічної давності, тому відмінно зійдуть за ретро-купальник і в наш час.

Короткий топ

Літній сезон цього року також багатий на бра з воланами, тому звичайний укорочений топ цілком може замінити собою верх бікіні, якщо його надіти в тандемі з плавками або закритими плавками.

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Теги: LifeStyle Подорожі Поради мода
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