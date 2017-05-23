Що пишуть про Україну у російських підручниках: фотодоказ

У підручнику з географії Революцію Гідності 2014 року називають "державним переворотом", а анексію Криму – "возз'єднанням".

Про це пише "Громадське радіо".

Автори підручника для російських школярів 10-11 класів під редакцією академіка Володимира Максаківського називають українську владу "неофашистською".

В одному з параграфів підручника йдеться про "погіршення відносин між Росією і Заходом", де автори називають Євромайдан в Україні державним переворотом, який "привів до влади радикалів-націоналістів і неофашистів, які отримали підтримку США та Євросоюзу".

Не забули, звісно, пропагандисти і про окупований Росією Крим, який, за їхніми словами, "прийняв рішення про входження до складу Російської Федерації".

"Верховна Рада Республіки Крим відмовилася підкорятися київській владі", – йдеться у тексті параграфу.

У російських підручниках назвали Євромайдан "держпереворотом"

У російських підручниках уряд України називають "неофашистами"