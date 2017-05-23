Що пишуть про Україну у російських підручниках: фотодоказ

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
У підручнику з географії Революцію Гідності 2014 року називають "державним переворотом", а анексію Криму – "возз'єднанням".
Про це пише "Громадське радіо".
Автори підручника для російських школярів 10-11 класів під редакцією академіка Володимира Максаківського називають українську владу "неофашистською".
В одному з параграфів підручника йдеться про "погіршення відносин між Росією і Заходом", де автори називають Євромайдан в Україні державним переворотом, який "привів до влади радикалів-націоналістів і неофашистів, які отримали підтримку США та Євросоюзу".
Не забули, звісно, пропагандисти і про окупований Росією Крим, який, за їхніми словами, "прийняв рішення про входження до складу Російської Федерації".
"Верховна Рада Республіки Крим відмовилася підкорятися київській владі", – йдеться у тексті параграфу.
У російських підручниках назвали Євромайдан "держпереворотом"
У російських підручниках уряд України називають "неофашистами"