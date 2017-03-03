Що подарувати на 8 березня: топ ідеї made in Ukraine

Сайт "24" зібрав для вас варіанти подарунків на 8 березня на будь-який смак. А головне всі вони зроблені в Україні.
Перед тим, як обрати подарунок пригадайте про захоплення людини, якій хочете зробити подарунок. Може вона давно про щось мріє і не раз казала вам про це.
Або ж запитайте прямо, що краще подарувати. Тоді сюрпризу не буде, але з презентом не прогадаєте.
У пошуках ідеальної прикраси зазирніть на невеликий онлайн-магазин True Love Jewelry Store.
Там ви знайдете дуже милі та ніжні прикраси. А головне всі вироби створюються вручну.
Якщо ви точно не впевнені у розмірі колечка, то краще візьміть сережки чи кулон.
Сережки True Love Jewelry Store
Зверніть увагу ще на один бренд – Artifact Jewellery. Його філософія – мінімалізм, індивідуальність та витонченість.
Елегантні прикраси можна легко комбінувати між собою. Наприклад, чудово поєднуються ланцюжки різної довжини.
Ланцюжки Artifact Jewellery
Якщо ви вирішили на 8 березня подарувати білизну, то тут є два варіанти або придбайте подарунковий сертифікат, або заведіть кохану у магазин, де вона зможе підібрати ідеальний комплект.
Справа у тому, що білизну без примірки дуже складно вибрати. Розміри можуть дещо відрізнятися у кожної фірми.
Зараз на українському ринку дуже великий асортимент якісної та красивої білизни.
Наприклад, загляньте на сторінку бренду Keosme. Там білизна на усі смаки – є базові варіанти, є більш сексуальні чи жіночні. А головне цей бренд пропонує сертифікат.
Білизна Keosme
Від варіанту білизни ви відмовились, але хочеться подарувати щось ніжне? Гарним вибором буде піжама.
Є такий бренд Balcony, який створює оригінальний та модний одяг для сну. Піжами бувають різні: від жіночних елегантних до просто шалених.
Піжама Balcony
До такого подарунку ви можете ще додати пов’язку для сну.
Маски Kiss My Eyes виготовляються з натурального шовку. До слова, принт створюють українські художниці.
Маска Kiss My Eyes
Не думайте, що такий презент є банальним. Українські майстри роблять дивовижний посуд.
Наприклад, можна обрати чашку на замовлення, яка буде лише в одному екземплярі.
Такий подарунок підійде мамі, подрузі чи колезі – просто та із смаком.
Блюдо Sense of ceramic
Чашки SoulFul Ceramics
А щоб подарунок був смачнішим, додайте ще оригінальний чай.
Пропонуємо глянути на бренд Tastea. Більшість фруктів і ягід, з яких роблять цей чай, вирощені в Україні. Після збору плоди висушують, при цьому вони зберігають свій колір, смак, а головне вітаміни.
Чай Tastea
Прекрасний подарунок для тих, хто обожнює організованість у всьому. В органайзері Purpuri можна записувати плани на день, місяці чи рік – усе зручно та лаконічно розграфлено.
А дизайн блокноту водночас стриманий та стильний, його і на ділову зустріч можна взяти.
Записник Purpuri