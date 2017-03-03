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Що подарувати на 8 березня: топ ідеї made in Ukraine

21:04, сьогодні 183 Читать новость на русском
Подарунки на будь-який смак і гаманець
Подарунки на будь-який смак і гаманець / 24 Канал

Сайт "24" зібрав для вас варіанти подарунків на 8 березня на будь-який смак. А головне всі вони зроблені в Україні.

Перед тим, як обрати подарунок пригадайте про захоплення людини, якій хочете зробити подарунок. Може вона давно про щось мріє і не раз казала вам про це.

Або ж запитайте прямо, що краще подарувати. Тоді сюрпризу не буде, але з презентом не прогадаєте.

Ювелірні прикраси

У пошуках ідеальної прикраси зазирніть на невеликий онлайн-магазин True Love Jewelry Store.

Там ви знайдете дуже милі та ніжні прикраси. А головне всі вироби створюються вручну.

Якщо ви точно не впевнені у розмірі колечка, то краще візьміть сережки чи кулон.

Сережки True Love Jewelry Store

Зверніть увагу ще на один бренд – Artifact Jewellery. Його філософія – мінімалізм, індивідуальність та витонченість.

Елегантні прикраси можна легко комбінувати між собою. Наприклад, чудово поєднуються ланцюжки різної довжини.

Ланцюжки Artifact Jewellery

Білизна

Якщо ви вирішили на 8 березня подарувати білизну, то тут є два варіанти або придбайте подарунковий сертифікат, або заведіть кохану у магазин, де вона зможе підібрати ідеальний комплект.

Справа у тому, що білизну без примірки дуже складно вибрати. Розміри можуть дещо відрізнятися у кожної фірми.

Зараз на українському ринку дуже великий асортимент якісної та красивої білизни.

Наприклад, загляньте на сторінку бренду Keosme. Там білизна на усі смаки – є базові варіанти, є більш сексуальні чи жіночні. А головне цей бренд пропонує сертифікат.

Білизна Keosme

Піжама

Від варіанту білизни ви відмовились, але хочеться подарувати щось ніжне? Гарним вибором буде піжама.

Є такий бренд Balcony, який створює оригінальний та модний одяг для сну. Піжами бувають різні: від жіночних елегантних до просто шалених.

Піжама Balcony

До такого подарунку ви можете ще додати пов’язку для сну.

Маски Kiss My Eyes виготовляються з натурального шовку. До слова, принт створюють українські художниці.

Маска Kiss My Eyes

Домашні дрібнички (чашка та чай)

Не думайте, що такий презент є банальним. Українські майстри роблять дивовижний посуд.

Наприклад, можна обрати чашку на замовлення, яка буде лише в одному екземплярі.

Такий подарунок підійде мамі, подрузі чи колезі – просто та із смаком.

Блюдо Sense of ceramic

Чашки SoulFul Ceramics

А щоб подарунок був смачнішим, додайте ще оригінальний чай.

Пропонуємо глянути на бренд Tastea. Більшість фруктів і ягід, з яких роблять цей чай, вирощені в Україні. Після збору плоди висушують, при цьому вони зберігають свій колір, смак, а головне вітаміни.

Чай Tastea

Органайзер

Прекрасний подарунок для тих, хто обожнює організованість у всьому. В органайзері Purpuri можна записувати плани на день, місяці чи рік – усе зручно та лаконічно розграфлено.

А дизайн блокноту водночас стриманий та стильний, його і на ділову зустріч можна взяти.

Записник Purpuri

Теги: Україна LifeStyle 8 березня Поради
Джерело: 24 Канал
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