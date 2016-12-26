Що подарувати на Новий рік близьким: цікаві та практичні поради

Дійшовши до передноворічної фінішної прямої, настав час задуматися, що варто подарувати на Новий рік близьким людям.

Що подарувати коханій дружині, мамі, сестрі чи подрузі? Не секрет, що усі жінки просто обожнюють прикраси. Ланцюжок, підвіска, сережки чи каблучка потішать представниць прекрасної статі. Втім, не варто дарувати дешеву біжутерію. Це ознака поганого тону. Винятком може бути лише стильна біжутерія відомих брендів. Зорієнтуємося, які ціни в ювелірних магазинах.

Золотий ланцюжок може коштувати від однієї тисячі гривень і до понад десяти. Вартість залежить від кольору металу, розміру та наявності вставок з коштовних каменів.

Серед підвісок діапазон цін ще ширший. Можна купити і за 400 гривень, а можна і за 15 тисяч. Усе залежить від металу та каміння.

Вартість сережок стартує від 800 гривень і може сягати понад 10 тисяч.

За каблучки просять від півтисячі і до кількох тисяч. Але обов'язково уточніть розмір у майбутньої власниці.

Для чоловіків, які заплуталися в сяйві прикрас, ідеальним варіантом буде подарунковий сертифікат в ювелірний магазин.

Непоганий подарунок – шкатулка, сумка чи гаманець. Кожна жінка хоче мати красиву скриньку, де вона зможе зберігати всі свої коштовності. А красива дизайнерська сумка чи гаманець стане не тільки цікавим, але і практичним подарунком.

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Ціни на шкатулки стартують від півсотні гривень за найпростіші і можуть сягати понад чотирьох тисяч. Стільки ж коштують скриньки-сейфи для коштовностей. Вартість сумок від 200 гривень, а брендові можуть коштувати і кілька тисяч. Гаманці трохи дешевші від 80 гривень і до понад тисячі.

Подарувати представницям прекрасної статі можна і новенький гаджет. Пленшет, смартфон чи електронна книжка потішать будь-яку жінку. А бізнес-леді точно оцінять смарт-годинник. Він допоможе не пропустити жодну подію, а також стежити за здоров'ям.

Планшет обійдеться від півтори тисячі гривень і до понад десяти. Смартфони стартують з позначки 1 тисяча гривень і можуть сягати понад 20 тисяч.

Електронні книги коштують від двох і до майже семи тисяч гривень. За смарт-годинник просять від півтори до 10 тисяч гривень.

А якщо ваші кишені зовсім спорожніли перед святами, є варіанти і з економ категорії. Подарунком можуть стати навушники, чохол для мобільного, клавіатура з підсвічуванням чи сумочка для ноутбука.

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Парфуми і гарна якісна косметика також ніколи не будуть зайвими. Але тут треба добре знати смаки жінки, щоб їй догодити. Можна подарувати, наприклад, сертифікат у магазин косметики чи парфумів, щоб не прогадати.

Нематеріальним презентом може стати путівка на відпочинок. Також будь-яка жінка буде вдячна за сертифікат на масаж, у солярій та інші косметологічні послуги в салоні краси або СПА-салоні. Ще одна ідея – квиток на концерт улюбленої групи чи виставу. Або сертифікат на фотосесію. Також можна подарувати приємні враження – прогулянку на конях, політ на повітряній кулі, романтичний вечір чи різні майстер-класи.

Прогулянка на конях обійдеться у 800 гривень.

Послуги у спа-салоні коштуватимуть від 200 і до двох з половиною тисяч гривень.

Вартість сертифікату на фотосесію – від 800 до 3 тисяч гривень.

А політ на повітряній кулі – від 6 до 8 тисяч.

До слова, такі сертифікати оцінять і представники сильної статі. Так ми плавно переходимо до подарунків для чоловіків. Любителі екстриму зрадіють польоту на літаку, катанню на квадроциклі чи урокам дайвінгу. Абонемент у басейн чи спортзал також не буде зайвим. Так само, як сеанс масажу.

Політ на літаку обійдеться у дві з половиною тисячі гривень. Катання на квадроциклі – в 400 гривень. Урок дайвінгу – в 500.

Абонементи у басейн чи спортзал стартують від 250 гривень на місяць. А сеанс масажу – від 100 гривень.

Чоловіків можна побалувати і цікавими гаджетами. Наприклад, фітнес-трекером, що дозволяє відстежувати активність і ставати здоровішим. А портативна бездротова колонка просто незамінна річ для мандрівника-меломана.

Любителі знімати свої екстремальні пригоди оцінять екшн-камеру. Не секрет, що всі чоловіки в душі діти. Тому окулярам віртуальної реальності буде радий як малий, так і дорослий. Скачавши на смартфон один із багатьох додатків та одягнувши окуляри, можна зануритися у світ віртуальної реальності – прокотитися на американських гірках, відвідати різні країни чи покерувати килимом-літаком.

Ще один цікавий подарунок – 3D ручка. Нею малювати можна не тільки на папері, але й у просторі. Наприклад, проектувати тривимірні автомобілі, будинки та інші фігури. Також така ручка дозволяє ремонтувати дитячі іграшки та інші пластикові вироби.

Водночас активні чоловіки оцінять гіроборд.

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Фітнес-трекери коштують від 150 гривень і до понад 6 тисяч. Усе залежить від фірми-виробника та фунцій гаджета. Бездротові колонки обійдуться від сотні і до понад двох тисяч гривень. Екшн-камера – від 900 і до понад 15 тисяч гривень. Окуляри віртуальної реальності – від 400 і до 3 тисяч гривень. Ціни на 3D-ручки – від 900 і до понад 2 тисяч гривень. Гіроборди – задоволення недешеве. Ціни на них стартують від 5 до 10 тисяч гривень.

Можна подарувати також хороший наручний годинник. Він допоможе не лише орієнтуватися в часі, а й може стати представницьким аксесуаром, що гарно доповнить діловий стиль.

Красива сорочка, краватка, запонки – таким подарункам буде радий будь-який чоловік. Також не треба забувати про парфуми. Це класичний подарунок, з яким ніколи не прогадаєте.

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