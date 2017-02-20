Що подивитись наприкінці лютого: ТОП-3 фільмів, які виходять у прокат

Кінець лютого потішить кіноманів трьома новими стрічками, які варті перегляду.

Загалом лютий в українському кінопрокаті виходить досить меланхолійним. Чого варта лише нова романтична комедія від Джима Джармуша та мультик від японської анімаційної студії.

"Патерсон"

У прокаті з 16 лютого

Після успішного дебютю на Каннському фестивалі, цей фільм критики вже називають найкращим фільмом відомого режисера.

Картина розповідає про звичайного водія автобусу Патерсона, який живе в місті Патерсон. У нього кохана дружина та бульдог, з яким йому доводиться постійно гуляти. У чоловіка також є одна пристрасть – писати вірші.

"Червона черепаха"

У прокаті з 23 лютого

Цей анімаційний фільм вже встиг отримати номінацію на "Оскар". У картині розповідається про життя на безлюдному острові та червону черепаху, яка загороджує вихід з нього.

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"Гіркі жнива"

У прокаті з 23 лютого

Цю стрічку про Голодомор профінансувала та зняла українська діаспора Канади. Фільм розповідає про боротьбу українців проти радянської влади.

Відомо, що під час зйомок режисер фільму Джордж Менделюк співпрацював з істориками Орестом Субтельним та Людмилою Гриневич, аби точно відтворити події тих років.