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Що постить в Instagram новоспечена Міс Україна Всесвіт

18:21, сьогодні 2 Читать новость на русском
Конкурс Міс Україна Всесвіт 2017
Конкурс Міс Україна Всесвіт 2017 / 23-59.com.ua

10 серпня відбувся конкурс Міс Україна Всесвіт 2017, перемогу на якому здобула 18-річна Яна Краснікова.

Дівчина представляла Київ на конкурсі і в неї величезна кількість різноманітних захоплень. З самого дитинства Яна цікавилася багатьма речима та постійно розвивала себе – займалася вокалом, кінним спортом, акторською майстерністю, танцями, малюванням, іноземними мовами, брала участь у численних міжнародних конкурсах і займала почесні місця.

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Яна – поліглот. Вона досконало володіє трьома мовами (англійською, іспанською, французькою) та зараз вивчає португальську, китайську та італійську.

Як розповіло журі, дівчина захопила їх тим, що виконала гімн України на українській та англійській мовах.

"Я буду намагатися, щоб про мою рідну країну і її багатогранність знали в усьому світі. Не тільки про ту важку ситуацію, в якій перебуває моя країна вже більше 3-х років, а й про її культуру, її героїв, про її незламний дух", – поділилась дівчина.

Яна Краснікова лише недавно створила свій акаунт Instagram, однак активно ділиться різними фото. Здебільшого дівчина поширює свої селфі або фото себе у повний ріст.

Також Яна любить відпочивати та показувати фото із пляжів та басейнів, де дівчина позує у спокусливих купальниках.

Найбільше фото на сторінці Міс Україна Всесвіт 2017 присвячено саме конкурсу. Ймовірно, що профіль дівчина стврила перед участю у конкурсі краси.

Good Morning ️#MissUkraineUniverse2017 #missukraine #roadtomissuniverseukraine

Публикация от Yana Krasnikova ?? (@yanakrasni)

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