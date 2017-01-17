Що принесе українцям цей тиждень: прогнози від політологів

Україна після новорічних свят знову повертається до активного політичного життя. Зокрема, розпочався перший пленарний тиждень Верховної Ради у 2017 році. Свою роботу в новому році депутати розпочали з малого – прийняття законопроекту про захист державних символів. Чого ще очікувати від подій цього тижня – розповіли політологи.

Своїми прогнозами вони поділилися під час прес-конференції: "Тенденції тижня: прогнози політологів".

Перший камінь зіткнення

Розпочнемо з внутрішніх питань. Один з гострих моментів, відзначає Олександра Решмеділова, політолог, кандидат філософських наук, – кошторис Верховної Ради. Попередньо йшлося про те, що в 2017 році тільки на утримання Верховної Ради витратять чималу суму – близько одного мільярда гривень. Також, за словами експерта, чимало так званих "мін" закладено в бюджет 2017 року – одна з них – уся соціалка. Крім цього, наголошує Решмеділова, гучний конфлікт медиків та безпосередньо Міністерства охорони здоров’я щодо зриву закупок ліків також привернув суспільну увагу. І без втручання у цю ситуацію Кабміну, каже вона, не обійтися.

"Драконівські" вимоги МВФ

Представники МВФ в Україні заявили, що в 2017 році Україна зможе отримати новий транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі одного мільярда доларів, якщо Україна дійде згоди з МВФ в "гострих" питаннях. Традиційно стосуватимуться вони в основному соціалки, котрій і без вимог МВФ досить сутужно.

По-перше, розповідає Олександра Решмеділова, потрібно буде провести цілий ряд реформ, починаючи від земельної реформи, аудиту Приватбанку як найбільшого гравця фінансово-банківської системи, створити Єдиний реєстр отримувачів соціальних пільг, антикорупційні суди, ліквідувати податкову міліцію та створити новий орган – Фінансову поліцію, здійснити аудит баз даних Державної фіскальної служби, провести нарешті приватизацію. Серед вимог МВФ також передача в НАЗК справ, котрі мали з’явитися в НАБУ на тих порушників, що не подали електронні декларації. Представники МВФ мають бажання також розібратися з монетизацією субсидій. Ще одна вимога – зниження соціальної норми споживання газу. Словом, паски українцям потрібно буде затягувати ще тугіше.

Що стосується створення фінполіції, вважає Решмеділова, коаліція та Кабмін візьме на деякий час паузу. Бо поки, каже експерт, вони не зацікавлені в створенні такого органу і всілякими способами затягуватимуть цей процес, щоб згодом "замкнути" на собі ще один орган, який буде контролювати фінансові доходи та збори.

Думаю, що українська влада опиниться перед вибором, або змінювати логіку переговірного процесу з МВФ та відстоювати національні інтереси України і тим самим отримувати додаткові рейтингові бонуси, або все-таки сліпо діяти по логіці та вимогам МВФ і втрачати рейтинги ще швидше,

– наголошує Решмеділова.

На думку Кирила Молчанова, політолога, кандидата політичних наук, такі вимоги МВФ інакше як "драконівськими" не назвеш. Причому в останній версії меморандуму про співпрацю України з МВФ прописали ще і крайні терміни майже усіх вимог – кінець березеня-червня цього року. Як встигнути провести, скажімо, земельну реформу в такі дедлайни – складно уявити. Тому, припускає політолог, МВФ, швидше за все, шукає привід аби знову відмовити Україні в наданні чергового траншу.

Більше того, за його словами, відповідно до внутрішніх правил МВФ для того, щоб Рада директорів прийняла рішення про виділення чергового траншу будь-якій країні, необхідно, щоб за це рішення проголосувало близько 85% членів Ради директорів. При цьому, зокрема, США належить 16% голосів. Тому, коментує політолог, якщо скажімо Трамп буде проти, США зможуть заблокувати прийняття будь-якого рішення МВФ.

Візит Байдена в Україну

Від соціалки та МВФ переходимо до ще однієї "свіжої" події – приїзд віце-президента США Джо Байдена в Україну. З одного боку, зазначає Олександра Решмеділова, приїзд Байдена недарма співпадає з початком пленарного тижня у Верховній Раді. Бо коли "на горизонті" з'являється хтось із західних високопосадовців, каже експерт, українські депутати і працюють продуктивніше, і збираються швидше, особливо після зимових канікул.

З іншого боку, цей візит у певній мірі завершальний – це кінець кар'єри Джо Байдена на посаді віце-президента, підкреслює Решмеділова. Вона впевнена, що не останню роль відіграє особиста зацікавленість Байдена перевірити та проконтролювати чи всі питання тут, в Україні, закриті, а також дати рекомендації – як бути надалі.



Байден зазначив, що санкції проти Росії мають зберігатися доти, поки Кремль не поверне Україні півострів

Всесвітній економічний форум у Давосі

Ще однією масштабною подією цього тижня стане 47-й Всесвітній економічний форум у знаменитому швейцарському Давосі, який стартує уже сьогодні, 17 січня, й триватиме по 20 січня. На цей раз у форумі братимуть участь близько 3 тисячі гостей, 50 з яких – лідери країн. Причому цього року – без офіційних представників Вашингтону.

Політоги зазначають: неабияку зацікавленість викликає так званий "український ланч", який під час форуму організовує фонд олігарха Віктора Пінчука. Хто відвідає його – залишається інтригою, кажуть експерти. Великою мірою – через нещодавні гучні заяви Пінчука, опубліковані в його статті для The Wall Street Journal, у якій, зокрема йдеться, про те, що Україна повинна піти на заморожування конфлікту на Донбасі.

Водночас, навіть попри це, знайти альтернативу Пінчуку, який створив собі образ "прозахідного мецената", на думку Ремшеділової, українським бізнес-елітам поки не вдасться.

Разом з тим, відмова від участі Петра Порошенка в "українському ланчі", вважає Руслан Бортнік, директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики, лишить Порошенка певних можливостей комунікації.

Бо в Пінчука на цей сніданок традиційно збираються всі, хто зацікавлений в українських питаннях. З іншого боку, це буде відкритий виклик самому Пінчуку, з цього виникає інша проблема – конфлікт всередині української політики по лінії олігархів,

– наголосив Бортнік.

Інавгурація Трампа

Не менш грандіозною подією цього тижня стане церемонія інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа, що відбудеться 20 січня у Вашингтоні. Як раніше заявили в штабі президента Дональда Трампа, урочистості розпочнуться зазделегідь – ще 17 січня. У день інавгурації Трамп традиційно виступить зі зверненням до американців.



Порошенко не поїде на інавгурацію Трампа

На думку Молчанова, у недалекому майбутньому нічим хорошим прихід Трампа до влади для нас не закінчиться. Можна довго говорити про неоднозначність фігури Трампа, його заяв. Однак, якщо українське керівництво зможе щось запропонувати новому президенту США, де вони бачитимуть свій інтерес, тоді, скажімо, реанімація відносин можлива. Водночас, додає експерт, якщо Порошенко буде продовжувати літати в США і просити лише фінансову допомогу – скоріше за все, отримає відмову. Водночас, як пишуть західні ЗМІ, нова адміністрація Трампа не бажає поки що спілкуватися з Порошенком та його представниками.

Отже, не лише цей тиждень, а й увесь наступний рік, стверджують політологи, матиме чим дивувати. Причому більше в переносному значенні цього слова. Повертаючись знову до внутрішніх українських питань, експерти не виключають, що найближчим часом постане питання зняття недоторканності з нардепа Сергія Пашинського за його "новорічний" інцидент із зброєю.

Також на цьому тижні можлива публікація чергових плівок Онищенка – у будь-якому разі, депутат-утікач обіцяв в цей період їх вкотре оприлюднити. На думку Бортніка, на цьому тижні можна очікувати загострення протистояння в парламенті, якщо нардепи піднімуть питання відставки Авакова та Гонтаревої. Тож цей тиждень, як мабуть і весь 2017 рік, сумувати не змусить.

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