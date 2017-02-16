Що призвело до надзвичайних заходів в українській енергетиці

Чиновники зробили країну фактично заручницею торговельних взаємин з ОРДЛО, оскільки альтернативні джерела постачання вугілля свідомо провалили. Чому вугільна блокада стала каменем спотикання між українськими можновладцями – дивіться у сюжеті.

З початку окупації на Сході Україну свідомо відрізали від енергетичного вугілля з шахт Донбасу. У 2014 році видобуток скоротився на 22% через воєнні дії. Браку твердого палива не відчував хіба бізнес Рината Ахметова.

Призначений вже постмайданівською владою генпрокурор Віталій Ярема у 2014 році робив гучні заяви та навіть погрожував за торгівлю з бойовиками.

Це фінансування тероризму. За це передбачена кримінальна відповідальність. Якщо туди кошти, а звідти вугілля, то це фінансування тероризму,

– обурювався тодішній генеральний прокурор України Віталій Ярема.

Того ж 2014 року на той час міністр енергетики Юрій Продан похизувався, що Уряд домовився про постачання необхідного антрациту з далекої Південно-Африканської республіки по 86 доларів за тонну. Та до України дістався лише один корабель з вугіллям. Контракт було зірвано з вини української сторони. Навколо цієї поставки піднявся цілий скандал – нібито вугілля дороге і погано горить у наших котлах. Принаймні так пояснював ситуацію вже наступник Продана Володимир Демчишин.

За його каденції у 2015 році через брак антрациту почергово зупинялись найбільші тепло-електростанції України. Урядовці обіцяли до початку опалювального знайти вугілля для ТЕС, тому знову повернулися до імпорту з ОРДЛО. Такій торгівлі дуже обурилась пропрезидентська фракція "БПП". Її на той час очільник Юрій Луценко говорив багато правильних слів про блокаду і торгівлю на крові.

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Того ж таки 2015 році тодішній мер міста Калуш Ігор Насалик з'явився на відео в окупованому Донецьку і домовився про відновлення поставок вугілля. Через деякий час Насалика призначили міністром палива та енергетики вже у новому пропрезидентському Уряді Гройсмана.

Коли почалася блокада окупованих територій, то різко змінив риторику і призначений Генпрокурором Юрій Луценко.

Те, що не вдалося терористам в Авдіївці шляхом масових обстрілів з метою зупинки коксохіму і подальшої зупинки української металургії (яка досі приносить близько 20% валютних надходжень), на жаль, вдається блокувальникам,

– заявив Луценко.

Фактично вищі державні посадовці, багато говорячи про енергетичну безпеку країни, зробили все, щоб вона стала заручницею бізнесових інтересів власників шахт з окупованих територій і власників ТЕЦ.

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Нагадаємо, 15 лютого уряд ввів рішення про впровадження надзвичайних заходів в енергетичній системі України.



В ЄС закликали негайно припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може привести до енергетичної кризи в Україні.



У свою чергу активісти заявили, що у випадку віялових відключень електроенергії штаб блокади встановить контроль над енергетикою України.