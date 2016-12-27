Що прогнозують астрологи українцям на 2017 рік

Наступного року астрологи прогнозують Україні стабілізацію економіки. А крім того, кадрові зміни у владних кабінетах.

Політикам радять важливі закони та реформи впроваджувати у травні.

Щоправда, почнеться рік зі складного періоду. З 1 лютого до 3 травня астрологи радять утриматись від ухвалення важливих рішень, бо вони не будуть успішними.

А сприятливий період розпочнеться у вересні і буде тривати майже до кінця року. Саме в цей час астрологи радять починати новий бізнес, одружуватися та народжувати дітей.