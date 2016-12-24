Що робили поліцейські в резиденції Святого Миколая
18:19, сьогодні 163 Читать новость на русском
Поліцейські прийшли до резиденції Святого Миколая у Києві, коли там було багато дітлахів.
Виявилося, що в резиденції правоохоронці проводять майстер-класи для дітей.
За допомогою такої акції поліцейські хочуть виховати у дітей довіру до правоохоронних органів.
Ми хочемо, щоб у дітей формувалася нова свідомість та розуміння того, що поліція та пожежні – це не щось страшне, від кого потрібно бігти. Це, навпаки, ті, хто захистить та допоможе,
– сказала заступниця МВС України з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва.
Акція у резиденції Святого Миколая в столиці триватиме до 30 грудня.
Читайте також: Як виглядає найбільша передріздвяна футбольна вечірка у Берліні
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі11 вересня , 19:08 343
На підвищення зарплати депутатам може забракнути грошей23 жовтня , 21:24 4
Масштабна аварія в Києві: зіштовхнулись маршрутка і тролейбус2 листопада , 18:59
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді15 листопада , 11:00
Коментарі