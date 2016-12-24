Що робили поліцейські в резиденції Святого Миколая

Поліцейські прийшли до резиденції Святого Миколая у Києві, коли там було багато дітлахів.

Виявилося, що в резиденції правоохоронці проводять майстер-класи для дітей.

За допомогою такої акції поліцейські хочуть виховати у дітей довіру до правоохоронних органів.

Ми хочемо, щоб у дітей формувалася нова свідомість та розуміння того, що поліція та пожежні – це не щось страшне, від кого потрібно бігти. Це, навпаки, ті, хто захистить та допоможе,

– сказала заступниця МВС України з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва.

Акція у резиденції Святого Миколая в столиці триватиме до 30 грудня.

Читайте також: Як виглядає найбільша передріздвяна футбольна вечірка у Берліні