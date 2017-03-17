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Що робить успішна людина перед сном: 9 порад

21:00, сьогодні 1209 Читать новость на русском
Щоб бути успішним, треба планувати майбутній день
Щоб бути успішним, треба планувати майбутній день / pinterest.com

Експерти стверджують, що успішні люди роблять перед сном деякі важливі речі.

Видання Time назвало 9 звичок успішних людей, які вони роблять перед тим, як піти спати.

Щоб досягти успіху, треба багато читати та планувати майбутній день перед сном, стверджують фахівці.

У такий спосіб людина налаштовується на завтрашній день засинає з відчуттям впевненості в собі.

Крім того, слід аналізувати прожитий день, щоб уникнути повторення помилок в майбутньому.

9 звичок успішних людей перед сном:

  • Читання;
  • Список справ;
  • Час з сім'єю;
  • Аналіз прожитого дня;
  • Медитація;
  • Заздалегідь встановлений час сну;
  • Відсутність думок про роботу;
  • Хороший настрій;
  • Представлення завтрашньої удачі.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
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