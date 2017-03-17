Що робить успішна людина перед сном: 9 порад

Експерти стверджують, що успішні люди роблять перед сном деякі важливі речі.

Видання Time назвало 9 звичок успішних людей, які вони роблять перед тим, як піти спати.

Щоб досягти успіху, треба багато читати та планувати майбутній день перед сном, стверджують фахівці.

У такий спосіб людина налаштовується на завтрашній день засинає з відчуттям впевненості в собі.

Крім того, слід аналізувати прожитий день, щоб уникнути повторення помилок в майбутньому.

9 звичок успішних людей перед сном:

Читання;

Список справ;

Час з сім'єю;

Аналіз прожитого дня;

Медитація;

Заздалегідь встановлений час сну;

Відсутність думок про роботу;

Хороший настрій;

Представлення завтрашньої удачі.

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