Що робить успішна людина перед сном: 9 порад

Експерти стверджують, що успішні люди роблять перед сном деякі важливі речі.
Видання Time назвало 9 звичок успішних людей, які вони роблять перед тим, як піти спати.
Щоб досягти успіху, треба багато читати та планувати майбутній день перед сном, стверджують фахівці.
У такий спосіб людина налаштовується на завтрашній день засинає з відчуттям впевненості в собі.
Крім того, слід аналізувати прожитий день, щоб уникнути повторення помилок в майбутньому.
9 звичок успішних людей перед сном:
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