Що російські політики думають про візовий режим з Україною

Голова комісії Ради Федерації РФ з інформаційної політики Олексій Пушков переконаний, що, впроваджуючи візові обмеження, Україна шкодить сама собі.

Видання "Газета.Ру" опублікувала статтю, в якій йдеться про намір України ввести візовий режим з Росією, пише Наталія Лебідь у статті для сайту "24".

Кілька мільйонів українців, які заробляють гроші в Росії, будуть головними жертвами у випадку введення віз Києвом. Для Росії збиток – нульовий,

– зазначив Пушков, чиє твердження наводить російське видання.

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Тим часом сайт NTV цитує іншого російського політика – Леоніда Калашнікова, голову комітету Держдуми у справах СНД: "Якщо вони це зроблять, то Росія буде змушена ввести візовий режим для українців. Крок у відповідь завдасть шкоди не Росії, а Україні. Тут моральну та матеріальну шкоду Україна завдає тільки собі. З огляду на те, що сьогодні українці отримують роботу в Росії, це буде проти своїх же громадян".

"Російський парламентарій висловив надію, що київська влада розуміє наслідки такого кроку і що раціональність візьме гору", – зазначає NTV.

На тому, що Україна нібито має більшу зацікавленість у Росії, аніж навпаки, акцентує й відомий пропагандистський канал "Лайф".

"Сенатор Володимир Джабаров прокоментував "Лайфу" інформацію про те, що Верховна Рада України готується проголосувати за введення візового режиму з Росією. "На це, на жаль, ми не зможемо не відповісти. Якщо вони введуть візовий режим, ми змушені будемо відповісти тим же. Це завдасть важкого удару по українцях, які відвідують нашу країну набагато частіше, ніж росіяни – Україну. В останні два-три роки взагалі дуже мало наших громадян туди їздили", – пояснив сенатор.

Повну версію публікації читайте тут: Візи з Росією: хто втратить більше і до чого тут Крим